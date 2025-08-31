Украинские силовые подразделения применяют против российских военнослужащих пули, запрещенные международными конвенциями, сообщил РИА Новости командир медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным Питер.

Речь идет о специальных боеприпасах, конструкция которых спроектирована для нанесения максимальных повреждений, пояснил он.

Военные хирурги фиксируют ранения от пуль с характерными насечками. При попадании в тело такой боеприпас не просто проходит насквозь, а раскрывается, подобно цветку, что многократно увеличивает площадь поражения.

Такие пули приводят к обширным разрушениям глубоко расположенных тканей и органов, что крайне затрудняет лечение, пояснил хирург. Он также отметил, что последствия таких ранений усугубляются тяжелейшим болевым шоком, вызванным разрывом сосудов и мягких тканей.

Ранее военэксперт Дандыкин заявил о том, что ракета «Длинный Нептун» может быть мистификацией.