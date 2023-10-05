ВСУ применяют в бою самодельную технику
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
Импровизированная бронемашина украинских ВС БМД-РПР вредит здоровью экипажа из-за большого количества дыма от самодельной пушки. Соответствующее заявление сделал обозреватель Дэвид Экс в своем материале для Forbes.
Экс описал бронетехнику, как «странную машину, изрыгающую дым». По его словам, такое количество дыма, которое извергается из этой пушки после выстрела, крайне негативно сказывается на здоровье украинских бойцов. Обозреватель подчеркнул, что это не только влияет на здоровье военных, но и выдает противнику местоположение самособранной техники.
Согласно данным автора, БМД-ПРП – это подвижный разведывательный пункт, к которому украинцы приделали башню от БМД-2 и пушку 2А42. Он указал на то, что обильный дым, по идее, должен был бы уходить в вентилятор или хотя бы открытый люк.