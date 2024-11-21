ВСУ провели ротацию в Купянске и близлежащих селах

ВСУ произвели ротацию на Купянском направлении в Харьковской области, из-за чего боевики, прибывшие в населенные пункты в этом районе, начали мародерствовать.

Об этом со ссылкой на заместителя главы российской военно-гражданской администрации области Евгения Лисняка сообщило РИА Новости.

«Управление внутренних дел ВГА Харьковской области владеет информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и близлежащих селах вооруженными формированиями Украины проведена ротация подразделений», — сказал он.

Он рассказал, что вновь прибывшие военнослужащие ВСУ вызывают серьезные опасения среди местных жителей, так как активно занимаются мародерством и грабежами. Мирные граждане сообщают о том, что из учреждений дошкольного и среднего образования украинские солдаты похитили мебель.

Кроме того, рассказал Лисняк, поступают сообщения о хищении трансформаторов, строительных материалов и оставшейся части гуманитарной помощи в населенных пунктах.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что промышленная зона на севере Купянска полностью зачищена и находится под контролем ВС РФ.