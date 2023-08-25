ВСУ расстреляли под Херсоном 23 сослуживцев

Боевики украинских ВС расстреляли 23 своих сослуживцев за попытку дезертирства, после того как те оставили позиции под Херсоном. Казненных признали пропавшими без вести чтобы скрыть преступление. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информацию источника в украинских ВС, которую передал работник отечественных структур.

Сообщается, что были расстреляны солдаты из 123-й бригады теробороны и уточняется, что решение о занесении убитых в список пропавших без вести, было принято командованием в попытке скрыть совершенное военное преступление.

Источник рассказал изданию, что российским структурам стали известны имена и фамилии десятерых из расстрелянных. Он перечислил их данные журналистам.