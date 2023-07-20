ВСУ стали использовать сельхоздроны из-за истощения запасов Bayraktar

ВСУ начали пользоваться сельскохозяйственными БПЛА для сброса мин и бомб, после того, как у них кончились БПЛА Bayraktar из Турции. Об этом сообщил сапер Добровольческого штурмового казачьего корпуса Рахматулла в беседе с изданием РИА Новости .

Рахматулла рассказал, что дроны перевозят от 2 до 4 боеприпасов. Зачастую это мины и авиа припасы, либо бомбы, весом 25 или 50 килограмм.

Он также сообщил что российские бойцы в Херсонской области все чаще стали сбивать сельскохозяйственные БПЛА.

Недавно заместитель командира бригады «Дон» Кум сообщил, что на Кинбурнской косе был сбит один из последних Bayraktar’ов, оставшихся в распоряжении ВСУ.

В мае Business Insider сообщал, что ВС РФ уничтожили весь запас Bayraktar, имевшийся у ВСУ, лишив их важного стратегического средства. Сообщается, что украинские боевики не торопятся использовать остаток дронов в бою, ограничиваясь только разведкой.