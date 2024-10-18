ВСУ строят в Судже бетонные укрепления
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Украинские военные приступили к строительству бетонных укреплений в Судже Курской области.
Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.
По словам источников, ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов. Сейчас боевики в спешке возводят укрепления низкого качества.
ВС РФ вытесняют ВСУ с территории Курской области. За сутки российские военные нанесли удары по позициям украинских боевиков в населенных пунктах Любимовка, Новый Путь, Свердликово, Малая Локня и Плехово.
Ранее сообщалось о том, что около 300 бойцов ВСУ сбежали с позиций под Курском из-за риска окружения.