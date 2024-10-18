Mash: Около 300 бойцов ВСУ сбежали с позиций под Курском из-за риска окружения
Фото: [flickr.com]
Около 300 украинских военнослужащих сбежали со своих позиций в районе Толстого Луга в Курской области, пытаясь избежать окружения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
На платформе опубликовано видео, где солдаты бегут по полю, находясь под обстрелом артиллерии и беспилотников российской армии.
По информации Mash, в результате обстрелов погибли около 50 украинских солдат, а несколько десятков сдались в плен.
Согласно данным радиоперехватов, командование ВСУ передало два приказа своим войскам: первый — держаться до последнего и ожидать ротации, второй — не забирать тела убитых.
Источники канала отмечают, что количество оставленных тел солдат в Курской области настолько велико, что российским военным приходится заниматься их захоронением самостоятельно.
Ранее Алаудинов назвал фейком новость о расстреле пленных бойцов ВСУ в Курской области. По словам военачальника, украинские военные находятся в подавленном психологическом состоянии.
Подобная фейковая информация направлено на то, чтобы солдаты ВСУ не сдавались в плен.