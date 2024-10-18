Около 300 украинских военнослужащих сбежали со своих позиций в районе Толстого Луга в Курской области, пытаясь избежать окружения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На платформе опубликовано видео, где солдаты бегут по полю, находясь под обстрелом артиллерии и беспилотников российской армии.

По информации Mash, в результате обстрелов погибли около 50 украинских солдат, а несколько десятков сдались в плен.

Согласно данным радиоперехватов, командование ВСУ передало два приказа своим войскам: первый — держаться до последнего и ожидать ротации, второй — не забирать тела убитых.

Источники канала отмечают, что количество оставленных тел солдат в Курской области настолько велико, что российским военным приходится заниматься их захоронением самостоятельно.

Ранее Алаудинов назвал фейком новость о расстреле пленных бойцов ВСУ в Курской области. По словам военачальника, украинские военные находятся в подавленном психологическом состоянии.

Подобная фейковая информация направлено на то, чтобы солдаты ВСУ не сдавались в плен.