ВСУ за сутки нанесли удары по Белгородской области больше 70 раз

ВСУ обстреляли за сутки Белгородскую область более 70 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях в сводке за 27 июля. В результате атаки пострадал мужчина.

По словам главы области, под обстрел попали семь приграничных районов. Всего со стороны Украины были выпущены 71 снаряд. Также, написал Балицкий, село в Шебекинском районе трижды обстреляли из танка.

«В Шебекинском городском округе из миномета обстрелян посёлок Красное – зафиксирован один прилет. Есть пострадавший – мужчина с осколочным ранением ноги. Был доставлен в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Отправлен домой на амбулаторное лечение», – написал Гладков.

По селу Журавлевка Белгородского района ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов. С беспилотника врага было сброшено три гранаты. Пострадавших и разрушений в этом населенном пункте нет.

Минометному обстрелу подвергся Борисовский район. Пять прилетов пришлось на хутор Лозовая Рудка, где пострадавших и разрушений нет. Село Вериговка Валуйского городского округа также подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Там зафиксировано четыре прилета.

С начала специальной военной операции ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России. В Белгородской области в связи с этим в облавведен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Также под обстрел попадают Брянская и Курская области. Часто украинская армия использует беспилотники и артиллерию.

Власти регионов регулярно восстанавливают повреждения и оказывают помощь пострадавшим.