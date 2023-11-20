ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область больше 40 раз

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области больше 40 снарядов, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях в понедельник, 20 ноября.

По его словам, под удар попали четыре приграничных района области. Два населенных пункта, уточнил Гладков, были атаковали дронами-камикадзе.

«В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке двух дронов-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Дроновка выпущено два минометных снаряда», – написал Гладков.

Всего по приграничным территориям Белгородской области за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили 46 снарядов. Под обстрел также попали село Красный Хутор, которое обстреляли 4 артиллерийскими снарядами, хутор Старый Волоконовского района, по которому выпустили 31 минометный снаряд.

Под обстрел также попало село Муром, в котором зафиксировано 9 минометных прилетов. Два дрона-камикадзе атаковали село Середа.

На территории Белгородской, Курской и Брянской областей установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует и в Республике Крым, и в Севастополе. Главы этих регионов регулярно сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) и Радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ВСУ с начала специальной военной операции РФ на Украине регулярно атакуют приграничные регионы России, используя минометы, танки, артиллерию и беспилотники.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о перехваченном в небе в районе Электростали беспилотнике, который направлялся в сторону Москвы. ПВО сбили БПЛА в Московской области.