ВСУ за сутки обстреляли шесть районов Белгородской области

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили снаряды по шести районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Он написал, что украинские военные выпустили порядка 130 снарядов по районам области. В сводке за прошедшие сутки отмечается, что ВСУ использовали Реактивную систему залпового огня (РСЗО), гранатометы, артиллерию, минометы и дрон-камикадзе. Гладков отметил, что с начала января эти показатели (количество выпущенных снарядов) являются самими большими.

По словам Гладкова, больше всего прилетов пришлось на Грайворонский городской округ. По нему было выпущено 56 снарядов. Еще 38 снарядов было выпущено по Белгородскому району. Глава области сообщил, что ВСУ обстреляли села Наумовка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Щетиновка, Устинка.

Как написал Гладкова, был поврежден многоквартирный дом, гаражи и торговый центр в поселке Разумное.

Обстрелы приграничных территорий России продолжаются с начала специальной военной операции на Украине. Чащу всего под удар попадают Белгородский, Брянский и Курский районы. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе, введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.