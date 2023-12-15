ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области больше 20 снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил, что за сутки ВСУ выпустили более 20 снарядов по региону. Об этом он написал в социальных сетях в пятницу, 15 декабря.

Украинские вооружение формирования за 14 декабря, по данным главы региона, обстреляли два приграничных муниципалитета, выпустив 22 снаряда. Также ВСУ использовали семь взрывных устройств, которые были сброшены с беспилотников. Пострадавших и разрушений, как написал Гладков, нет.

«В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских и два минометных снаряда, по МАПП «Нехотеевка» – один минометный снаряд. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств», – уточнил глава Белгородской области.

Также, по данным Гладкова, в Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка попало под минометный обстрел. Там, отметил глава региона, зафиксировали три прилета. Два минометных обстрела со стороны Украины сделаны по селу Середа, а по МАПП «Шебекино» – пять.

С начала специальной военной операции России на Украине приграничные районы российского государства регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Часто украинские военные используют артиллерию, минометы и БПЛА. Кроме того, в Белгородской и Брянской областях фиксировались случаи прорыва диверсантов, однако сотрудники правоохранительных органов и российские военные оперативно предотвращали эти прорывы.

В некоторых регионах РФ, в том числе в Белгородской, Брянской и Курской областях, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же установлен на территории Республики Крым и Севастополя.