ВСУ захватили менее 0,25 % «своей» территории

План украинских ВС по осуществлению контрнаступления оказался неэффективным. Об этом свидетельствует тот факт, что украинские ВС за несколько месяцев контрнаступления смогли вернуть меньше, чем четверть процента той территории, которую Киев объявил своей. Об этом сообщило издание The Economist .

В материале отмечается, что план украинского контрнаступления основывался на уверенности в том, что бойцы ВСУ смогут отбить территории при помощи западного оружия и пройденных в Европе курсов обучения. Их план состоял в том, чтобы отбить достаточное количество территории для использования в ходе переговоров, но план не сработал, подчеркнули в издании.

Автор отметил, что Киев не смог значительно изменить ситуацию в боевых действиях. В материале отмечается, что у украинских ВС есть шанс на прорыв в ближайшие недели, но этого, скорее всего, не произойдет.