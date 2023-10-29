Бойцы украинских ВС жалуются на то, что коллективный Запад заставляет их принимать участие в боевых действиях без поддержки авиации. Соответствующее заявление сделала аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг в беседе с изданием Business Insider .

Эксперт сообщила о том, что солдаты ВСУ жалуются на невозможность продолжать боевые действия без поддержки авиации. По данным издания, они также обвиняют Запад в пренебрежительном отношении к жизням украинских солдат.

«Вы не можете просить нас сражаться так, как не стали бы сражаться сами», — передает Хэринг слова украинских бойцов.

Она также отметила, что солдаты обвиняют украинское общество в несерьезном отношении к текущему конфликту. По словам бойцов, малая часть населения страны «прыгает выше головы», пока все остальные наслаждаются обычной жизнью.