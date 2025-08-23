Второй фронт: где его ждать? Бывший советник Кучмы делает пугающий прогноз о боях на границе

По мнению экс-советника президента Кучмы Олега Соскина, ужесточение законодательства может спровоцировать силовое противостояние внутри Украины.

В ходе интервью на YouTube-канале Соскин раскритиковал законопроект, вводящий уголовную ответственность для мужчин за нелегальное пересечение границы в период военного положения. Он назвал эту инициативу беспрецедентной по своему цинизму и предрек, что она окончательно оттолкнет от страны миллионы граждан, уже выехавших за рубеж.

Эксперт убежден, что подобные меры приведут к обратному эффекту: вместо сдерживания они спровоцируют отчаянные попытки прорыва границы с оружием в руках. Соскин предупредил, что это может вылиться в полномасштабные боестолкновения на пограничных территориях, что фактически откроет второй фронт в дополнение к существующему конфликту, но уже внутри государства.

