Второй раунд переговоров России и США назначили на 10 апреля
РИА Новости: новый диалог России и США пройдет в генконсульстве РФ в Стамбуле
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РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что очередной этап диалога между представителями России и Соединенных Штатов пройдет в стенах генерального консульства РФ в Стамбуле.
Второй раунд переговоров между Россией и Америкой, посвященный функционированию дипломатических миссий, запланирован на четверг, 10 апреля.
Руководство российской делегацией по-прежнему осуществляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую сторону представляет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
По словам источника, местом проведения переговоров станет генконсульство России. Здание находится на оживленной улице Истикляль, в самом сердце города.
В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что целью встречи является продолжение текущей работы по решению технических проблем, которые усложняют работу дипломатов обеих стран.
Ранее сообщалось, что переговоры по ресурсной сделке с Украиной пройдут в США 11–12 апреля.