Второй раунд переговоров России и США назначили на 10 апреля

РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило , что очередной этап диалога между представителями России и Соединенных Штатов пройдет в стенах генерального консульства РФ в Стамбуле.

Второй раунд переговоров между Россией и Америкой, посвященный функционированию дипломатических миссий, запланирован на четверг, 10 апреля.

Руководство российской делегацией по-прежнему осуществляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую сторону представляет заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

По словам источника, местом проведения переговоров станет генконсульство России. Здание находится на оживленной улице Истикляль, в самом сердце города.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что целью встречи является продолжение текущей работы по решению технических проблем, которые усложняют работу дипломатов обеих стран.

Ранее сообщалось, что переговоры по ресурсной сделке с Украиной пройдут в США 11–12 апреля.