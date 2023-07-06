Второй заболевший сотрудник склада Ozon умер от менингита

Второй заболевший сотрудник сортировочного центра маркетплейса Ozon скончался в Екатеринбурге от менингококковой инфекции. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

«Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется», – сказал собеседник агентства.

В четверг, 6 июля, стало известно о смерти первого заболевшего работника склада от менингита. Им оказался 21-летний мужчина. По информации Ural Mash, сотрудники проживали в одном из хостелов Екатеринбурга. 30 июня они почувствовали недомогание.

У первого умершего, по информации источника, поднялась температура до 39 градусов. Он был доставлен в больницу, где скончался. Из хостела также были госпитализированы четыре человека.

5 июля Роспотребнадзор сообщил о том, что в Свердловской области зафиксировано семь случаем заболевания менингококком. Все заболевшие работали в распределительном центре маркетплейса Ozon. В ведомстве отметили, что рисков заражения через посылки, нет.

Менингококковая инфекция характеризуется повышением температуры, головной болью и тошнотой. Ее вызывает бактерия Neisseria meningitidis.

В ноябре 2022 года Роспотребнадзор сообщил о вспышке менингита на складе Ozon в Московской области.