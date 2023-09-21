Вучич напомнил странам Запада об их ошибках

Глава Сербии Александр Вучич дал комментарий касаемо конфликта на Украине в ходе Генассамблеи ООН, и припомнил коллективному Западу совершенную им ошибку. Слова президента Сербии передает издание РИА Новости .

Вучич вспомнил, как большинство стран Запада напало на Сербию, нарушив Устав ООН и резолюцию 1244. По словам президента Сербии, это случилось 24 и 15 лет назад.

Он напомнил, что 19 стран Запада приняли решение о нападении, не дожидаясь решения Совбеза ООН. Вучич подметил, что при нападении, эти страны прикрывались целью «предотвратить гуманитарную катастрофу».

Вучич отметил, что критикуя операцию РФ на территории Украины, коллективный Запад лицемерно закрывает глаза на доводы, которые сам называл, когда напал на Сербию. Вучич подчеркнул, что его государство в тот момент не представляло угрозы для какой-либо страны.