Вучич напомнил западным странам о раненых сербах в Косово и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич напомнил премьерами Нидерландов и Люксембурга о забытых западными странами раненых сербах в Косов и Метохии. С начала 2023 года семь сербов пострадали во время протестов.

Премьер-министры Нидерландов и Люксембурга Марк Рютте вместе Ксавье Беттель с 3 по 4 июля посещают самопровозглашенную республику Косово. Вучич высказался на совместной пресс-конференции в понедельник, 3 июля. Его слова приводят РИА Новости.

«Говорят и о нападениях на журналистов в КиМ и другом, но никто при этом не говорит о получивших огнестрельные ранения сербах, которых только в этом году семь человек. А никто из косовоалбанских журналистов не получил даже легкие травмы», – сказал Вучич.

Протесты местных сербов на севере Косово и Метохии уже продолжаются больше месяца. Они выражают свое недовольство и требуют от Приштины отозвать спецназ косовоалбанской полиции из четырех северных муниципалитетов, где проживают сербы, а также освободить около десяти задержанных соотечественников и отозвать албанских «мэров», которых назначили в результате муниципальных выборов 23 апреля, не учтенных местными сербами.

После конфликта в Косово в конце 90-х годов и провозглашения независимости Косово от Сербии в 2008 году, существует напряженность между косовоалбанским большинством и сербским населением, особенно на севере региона.

Местные сербы не признают независимость Косово и сохраняют прочные связи с Сербией. Существуют проблемы с доступом к образованию, здравоохранению и другим общественным услугам на сербском языке.