Вучич обвинил протестующих в атаке на палаточный лагерь у парламента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer заявил, что протестующие напали на лагерь его сторонников у здания Скупщины (парламента) в Белграде. По словам главы государства, участники акции использовали пиротехнику — фаеры и петарды, а также бросали бутылки; якобы имелась попытка поджечь людей, сообщает РИА Новости .

Вучич охарактеризовал протестующих как людей, которые «подходили к ограждению, высматривая, как бы напасть», но при виде отпора «скорее‑скорее разбежались». Президент подчеркнул, что нападения на палаточный лагерь, получивший неофициальное название «Чациленд», были ожидаемыми, и призвал сохранять спокойствие и порядок.

МВД Сербии подтвердило, что в ходе столкновений у парламента один полицейский получил травму.

Вечером 3 ноября председатель Скупщины Ана Брнабич также обвинила протестующих в том, что они забросали лагерь сторонников властей пиротехникой.