Вучич опасается госпереворота в Сербии

В ходе выступления на главном совете правящей Сербской прогрессивной партии он сказал, что через пять дней в стране начнется цветная революция. Протестующие могут попытаться занять здания Скупщины (парламента) Радио и телевидения Сербии и Конституционного суда. Вучич предупредил, что участников протестов будут задерживать сотрудники полиции, а также о том, что нарушителям грозит тюрьма.

Протестующие не могут свергнуть президента, потому что понимают, что столкнуться с вооруженными силами, пояснил Вучич. Также он предупредил, что никогда не согласится на формирование переходного правительства.

Сербский лидер добавил, что не намерен отдавать страну «лжецам».

Ранее сообщалось о том, что Вучич захотел сменить политическую ориентацию Сербии.