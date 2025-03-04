Вучич захотел сменить политическую ориентацию Сербии

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал кардинальный пересмотр внешней политики страны на фоне нарастающих противоречий между США и Евросоюзом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сербия намерена радикально трансформировать свою международную стратегию. Александр Вучич заявил о формировании «совершенно иного позиционирования» страны в современном геополитическом ландшафте, который, по его словам, стал «абсолютно новым».

Ключевым катализатором перемен стали последние события в отношениях между США и Украиной. Президент Сербии отметил существенные разногласия между американскими и европейскими партнерами, которые все больше расходятся в своих внешнеполитических позициях.

Сербские эксперты интерпретируют заявления Вучича как временную тактику выжидания. По мнению дипломатов, президент стремится понять расстановку геополитических сил перед принятием окончательного решения. Вероятнее всего, страна может усилить сотрудничество с США и Россией в ущерб евроинтеграционным амбициям.

Следующим шагом станет обсуждение новой внешнеполитической концепции в Совете национальной безопасности и сербском парламенте. Эксперты прогнозируют, что окончательный выбор будет сделан в пользу более прагматичного курса с опорой на интересы национальной безопасности.

Ранее США отложили санкции против сербской компании NIS.