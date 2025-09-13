Вучич рассказал, сколько денег вложено Западом в протесты в Сербии

По словам сербского президента Александра Вучича, озвученным в эфире TV Informer, на попытки свержения власти в Сербии было потрачено около 4 млрд долларов со стороны внешних сил.

По его словам, главные организаторы находятся за пределами страны. Они формировали сеть и привлекали людей, в основном студентов и детей, что, по его мнению, угрожает и подрывает основные ценности нашего общества. Вучич подчеркнул, что это сотрудники различных разведывательных служб нескольких государств.

«В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Кто наши противники? Знаем, что три страны особо задействовали свои разведывательные сети», — заявил Вучич.

Президент Сербии заявил, что не может назвать конкретные государства, чтобы не осложнить позицию своей страны.

Протесты студентов и оппозиции в Сербии вспыхнули после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. В результате обрушения навеса погибли 16 человек. Напряжённая обстановка в стране начала нарастать ещё в середине августа. Протестующие усилили свои действия, устраивая столкновения с полицией в вечернее и ночное время, а также блокируя дороги.