Вучич: Сербия без помощи Красной Армии освободилась в годы Второй мировой войны
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В ходе Второй мировой войны основную роль в освобождении Сербии от немецких войск сыграла сербская армия. Об этом в интервью с блогером Марио Науфалом, опубликованном на его YouTube-канале, рассказал президент Сербии Александр Вучич.
По мнению нынешнего лидера Сербии, помощь Советского Союза в то время была довольно ограниченной.
«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — заявил Вучич.
В конце 1944 года бойцы Красной Армии и партизаны-коммунисты под предводительством югославского революционера Тито освободили территорию Сербии. Вместе с частями Венгрии, Албании, Хорватии, а также Болгарии и Черногории она была объединена в Социалистическую Республику Сербию в составе Социалистической Федеративной Республики Югославии.
Ранее сообщалось, что Вучич подтвердил свое намерение посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.