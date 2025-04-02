Вучич: Сербия без помощи Красной Армии освободилась в годы Второй мировой войны

В ходе Второй мировой войны основную роль в освобождении Сербии от немецких войск сыграла сербская армия. Об этом в интервью с блогером Марио Науфалом, опубликованном на его YouTube-канале, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

По мнению нынешнего лидера Сербии, помощь Советского Союза в то время была довольно ограниченной.

«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — заявил Вучич.

В конце 1944 года бойцы Красной Армии и партизаны-коммунисты под предводительством югославского революционера Тито освободили территорию Сербии. Вместе с частями Венгрии, Албании, Хорватии, а также Болгарии и Черногории она была объединена в Социалистическую Республику Сербию в составе Социалистической Федеративной Республики Югославии.

Ранее сообщалось, что Вучич подтвердил свое намерение посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.