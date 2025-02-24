Вучич: Сербия проголосовала в ООН за антироссийскую резолюцию по Украине по ошибке

Сербия случайно поддержала резолюцию Запада по Украине в Организации Объединенных Наций, сообщил президент Александр Вучич. Об этом пишет Vijesti.

Напомним, что за принятие резолюции высказались 93 государства из 176. Против выступили Россия, Белоруссия, Соединенные Штаты Америки, Израиль и Северная Корея.

«И как вы видите, я говорю это в то время, когда совершенно ясно, что из-за этого я потеряю расположение или политические очки в ЕС. Я думаю, Сербии следовало воздержаться. Мне некого винить, кроме себя, у меня не было времени разобраться с этим в достаточной степени», — посетовал Вучич.

В продолжение темы Вучич принес извинения за то, что так получилось, и Сербия, которая всегда поддерживала Россию, проголосовала в ООН, по сути, против Москвы.

Ранее сообщалось, что США потребовали от Киева отозвать проект резолюции ООН с осуждением России и СВО.