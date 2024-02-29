Вучич заявил, что не понимает негативного отношения сербов к Украине

Сербский президент Александр Вучич на саммите «Юго-Восточная Европа – Украина» заявил о своем непонимании негатива сербов к Украине. Белград и Киев будут выстраивать дружеские взаимоотношения.

Накануне в Тиране проводился саммит, на котором были главы Балканских государств, в том числе, и Вучич с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Делегации государств в ходе мероприятия также провели встречу, на которой дипломаты обсудили путь обоих в европейском направлении, целостность их территорий, соблюдение Устава ООН и мирные инициативы, заявил Вучич.

Он также обратился к сербам, указав на то, что не может понять их негатива к Украине. Глава сербского государства подчеркнул, что Украина не делала плохого Сербии и не стала признавать независимость Косово. Вучич заявил, что украинцы являются братьями-славянами для сербов, такими же, какими являются и россияне.

Президент также подчеркнул, что сербской делегации было необходимо вырезать из декларации формулировку о «наших государствах и странах», так как Белград отказывается признавать независимость Косово.