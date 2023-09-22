Вучич заявил о развитии отношений с США и Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что его страна развивает взаимоотношения с США и странами азиатского и африканского континентов, не разрывая при этом связей с РФ. Соответствующее заявление он сделал во время речи на Генассамблее ООН, его слова передает издание РИА Новости .

Вучич подчеркнул, что взаимоотношения Сербии с Штатами являются хорошими и «почти отличными». Он заявил о своей уверенности в том, что они будут лишь улучшаться с течением времени.

Вучич также заявил, что Белград будет и дальше поддерживать дружеские отношения со странами всех континентов. Он заявил, что гордится хорошими взаимоотношениями на африканском, азиатском и латиноамериканском континенте. Несмотря на это, Сербия не станет прерывать связи с РФ, заключил он.