«Вы же «Селтикс», верно?»: Байден забыл название чемпионов НБА на церемонии чествования «Бостона»

В Белом доме президент США Джо Байден встретился с командой «Бостон Селтикс» — чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошлого сезона, однако в ходе церемонии награждения с главой государства произошло забавное недоразумение, передает РБК.

Байден сначала ошибочно назвал клуб «Боллс», из-за чего присутствующие засмеялись. Не растерявшись, он сразу же поправился, спросив у команды: «Вы же «Селтикс», верно?».

Президент пошутил о своем неведении, отметив, что не совсем понимает, как баскетболисты оказались в его резиденции, и добавил, что они «просто появились».

Команда «Бостон Селтикс» вручила Байдену именное джерси клуба с номером 46. Этот жест стал своеобразной традицией, берущей начало со встречи «Селтикс» с президентом Джоном Фицджеральдом Кеннеди еще в 1963 году.

В финале плей-офф прошлого сезона «Бостон Селтикс» одержали победу над «Даллас Маверикс» в пяти матчах, что стало 18-й победой клуба в истории. Второе место по этому показателю занимает команда «Лос-Анджелес Лейкерс» (17 побед).

Ранее в Бразилии произошел не менее забавный конфуз с Байденом. Во время пресс-конференции президент США внезапно сбежал в лес, заявив, что его зовут джунгли.