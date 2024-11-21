Джунгли зовут! : Байден в Бразилии внезапно сбежал с пресс-конференции в лес

Уходящий глава Белого дома Джо Байден не изменяет себе и опять взялся за старое. А именно — вести себя так, чтобы все остальные терялись в догадках, что с ним в очередной раз не так. Новый курьез произошел в Бразилии, куда президент США прилетел на саммит G20.

По окончании международного форума Байден пообщался с журналистами. Брифинг проходил прямо перед джунглями. Как показала практика, надолго престарелого политика не хватило. В какой-то момент президент США вдруг резко замолчал, потом «завис» на пару секунд, затем повернулся и пошел прямиком в лес. Не объясняя никому, куда и зачем направился.

Видео произошедшего попало в Сеть и сразу стало вирусным. Отметим, что одет Байден был не в деловой костюм, а в джинсы и расстёгнутую на несколько пуговиц рубашку.

Ранее сообщалось, что Байден, вручая женщине медаль «За гражданские заслуги», уколол ее и выронил награду.