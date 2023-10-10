Выборы в Баварии и Гессене назвали настоящей катастрофой для Шольца и его правительства

Коалиция из партий, которые находятся у власти в ФРГ, с треском проиграла выборы сразу в двух федеральных землях.

В Германии союз трех партий не сумел набрать значимого результата на выборах в двух регионах страны. Социал-демократическая партия, «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» при голосовании получили рекордно низкое число голосов от электората. По мнению журнала Focus, это даже не поражение, а катастрофа, причем закономерная. Результаты выборов показывают, что нынешний канцлер слишком много говорит, но крайне мало делает для людей. Все его речи являются самопиаром.

«Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше сомнений у населения», - подчеркнули журналисты.

Они добавили, что в коалиции партии идут бесконечные споры, которые показывают, что ни одна из них не доверяет другой. Авторы статьи призвали партийную коалицию к рестарту после тщательной инвентаризации. Только это сможет вернуть правительству утраченное у людей доверие.