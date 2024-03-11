Выдавшая ордер на арест Путина судья стала новой главой МУС

Японская судья Томоко Аканэ возглавит Международный уголовный суд в Гааге после получения поста председателя органа. Соответствующее заявление представители МУС на официальном интернет-ресурсе суда.

Известно, что Аканэ была одной из судей, выписавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в 2023 году.

Избрание новоиспеченного председателя органа произошло накануне, на пленарном заседании 11 марта. Аканэ возглавит МУС вплоть до марта 2027 года. В ходе своей речи по случаю назначения она заявила, что собирается заострить особое внимание на безопасности и благополучии членов суда.

До назначения Аканэ, во главе органа стоял Петр Хофманьский.