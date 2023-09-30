Выделенный Украине пакет помощи США назвали незначительным

Три сотни миллионов долларов является слишком маленькой суммой для победы в конфликте с РФ. Соответствующее заявление сделал политолог Константин Блохин, его слова передает издание «Лента.ру» .

Таким образом он прокомментировал выделение США $300 миллионов в качестве военной помощи для Украины. Эксперт подчеркнул, что на эти деньги можно купить много элитной недвижимости, но этой суммы не хватит для того, чтобы победить сверхдержаву.

Тем не менее, эксперт увидел в этом кое-что более значительное, и призвал смотреть на это, как на деталь более большого пазла. Блохин отметил, что за весь период помощи, небольшими порциями Украине набежала большая сумма, которая втрое превышает годовой российский военный бюджет. Он напомнил, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оглашал сумму бюджета – $170 миллионов.

Блохин также спрогнозировал, что несмотря на внутренние противоречия, Вашингтон продолжит спонсировать Украину.