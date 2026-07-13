Выезды под контролем: депутатов российского региона будут выпускать только по особому разрешению

Воронежские депутаты больше не смогут покидать регион без ведома спикера. Такая договоренность достигнута в областной думе на фоне непростой оперативной обстановки — выезды теперь будут согласовывать с председателем Юрием Матузовым, а в случае необходимости парламентарии готовы экстренно собраться на внеочередное заседание. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

Весенняя сессия Воронежской облдумы завершена, и депутаты уходят на каникулы до 1 сентября. Однако, как пояснил спикер Юрий Матузов на пресс-конференции в Доме журналистов, отдых этот «условный» — парламентарии обязаны оставаться на связи и согласовывать со спикером любые выезды за пределы области. В случае необходимости облдума готова оперативно созвать внеочередное заседание.

Помимо этого, из-за непростой ситуации с топливом временно приостановлены выезды в муниципалитеты — исключения сделают лишь для самых срочных случаев. Матузов отметил, что сам ходит на работу пешком и коллеги ориентированы на тот же подход. На прошлой неделе правительство региона также свело к минимуму использование служебного транспорта.

Матузов добавил, что система взаимодействия с тремя вице-спикерами, каждый из которых курирует по 4–5 комитетов, уже отработана. Теперь можно спокойно уезжать в командировку — замы остаются на месте и готовы подхватить работу.

Напомним, в июле 2024 года Госдума приняла закон, обязывающий федеральных парламентариев согласовывать любой выезд за границу. Воронежские депутаты распространили эту логику на поездки внутри страны — теперь выезды из региона подлежат обязательному согласованию со спикером.