Напомним, российский президент Владимир Путин в самом начале ноября подписал закон об отзыве Москвой ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Этот шаг не остался без внимания американски х СМИ.

Как заявил в эфире программы Redacted News американский журналист Клейтон Моррис, отзыв подписи Москвы под ДВЗЯИ серьезно пошатнуло выстроенный в Вашингтоне миропорядок.

«Он сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах», — сказал журналист.

Клейтон констатировал, что в последнее время предпринятые российским президентом Владимиром Путиным действия на мировой арене оказались существеннее, чем сделанное им ранее с начала украинского конфликта.