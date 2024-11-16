Выходец из РФ Эпштейн может стать спецпредставителем Трампа по конфликту на Украине

Советник и адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн рассматривается на должность специального посланника по вопросам российско-украинского конфликта, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что идея назначить Эпштейна, который имеет российские корни, была озвучена Трампу во время его полета в Вашингтон. Там он ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.

Как отмечают источники, окружение Трампа отреагировало было шокировано таким предложением, однако сам он выказал интерес к такой инициативе.

Борис Эпштейн, родившийся в России, провел часть своего детства в РФ. Он имеет родственников как в России, так и на Украине. В кругах Трампа он зарекомендовал себя как влиятельная фигура, к которой президент обращается за советами по кадровым вопросам.

Несмотря на отсутствие опыта в дипломатической сфере, Эпштейн проявил хорошие знания в области права и был одним из авторов стратегии, позволившей Трампу успешно справиться с обвинениями во время выборов.

По информации NYT, в числе альтернативных кандидатов на пост спецпосланника по Украине упоминается Брайан Хук, занимающий должность адъюнкт-профессора в Сэнфордской школе государственной политики Университета Дьюка.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал губернатора Северной Дакоты Дага Бургума кандидатом на пост главы МВД США.