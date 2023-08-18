Выяснилось, что ждет Украину после атак на «Москва-Сити»

Сегодня в районе Экспоцентра в Москве в очередной раз был сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, атаки БПЛА на «Москва-Сити» в очередной раз показывают, что киевский режим использует террористические методы.

«Одна из главных задач террористов-неонацистов — посеять панику среди жителей России, и если после попыток атак на Кремль нашим спецслужбам удалось убрать брешь в системе РЭБ и такие атаки прекратились, то на данный момент западные спецслужбы нашли маленькие пробелы в РЭБ на пути к «Москва-Сити», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эти данные, уточнил собеседник, были переданы киевскому режиму, который использует атаки дронов для отвлечения внимания от своих неудач на полях сражений.

«Но такие атаки на высокоэтажные здания для людей в западных странах напоминают теракты с башнями-близнецами в США и все больше приближает признание укрорейха террористами во всем мире», — подытожил Ванифатов.

Ранее политолог Сипров рассказал, по каким еще объектам в Москве могут ударить БПЛА.