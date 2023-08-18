Политолог Сипров рассказал, по каким еще объектам в Москве могут ударить БПЛА

В районе Экспоцентра в Москве был сбит беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин. Это уже не первая попытка атаки при помощи БПЛА: ранее их неоднократно направляли в сторону небоскребов в районе «Москва-Сити».

Политолог Вадим Сипров объяснил, почему именно «Москва-Сити» подвергается столь частым атакам и какие еще объекты в Москве могут стать «приманкой» для украинских дронов.

«Небоскребы не имеют никакого стратегического значения, но атаковать их проще, чем какой-либо другой объект. Они очень заметны, а удар по остеклению создает иллюзию масштабных последствий. В то же время, серьезного ущерба БПЛА не наносят», — рассказал Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, под угрозой следующих атак находятся другие высотные здания в Москве с большой площадью остекления.

«Из всей линейки БПЛА преодолеть эшелоны ПВО и достичь целей в Москве способны только дрон «Бобер» с боевой нагрузкой от двух до пяти кг и «UJ-22» с нагрузкой порядка 20 кг. Такого заряда недостаточно для причинения серьезного ущерба капитальной постройке, поэтому атакуют «стекляшки», — пояснил собеседник издания.

Также политолог оценил, насколько часто будут появляться новости о новых прилетах БПЛА.

«Интенсивность атак украинскими БПЛА по Москве в ближайшие месяцы, скорее всего, не снизится. Напротив, Киев будет мстить за провал стратегического наступления и пытаться посеять панику среди москвичей. Однако наши ПВО успешно сбивают беспилотники», — добавил Сипров.

Ранее мы писали о том, с чем связаны участившиеся прилеты беспилотников.