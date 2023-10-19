Выяснилось, какую выгоду извлекает Британия из поддержки Израиля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Израиль, сообщил известный британский телеканал. Визит необходим для встречи с политическим и военным руководством страны на фоне эскалации конфликта с группировкой ХАМАС.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, какую выгоду пытается извлечь Великобритания из конфликта в Израиле.

«Несколько дней назад премьер Сунак заявлял, что Израиль не должен причинить вреда гражданским при атаках на сектор Газа. А сегодня прилетел с визитом в Тель-Авив на фоне атак по Газе с тысячами жертв, в которых может быть виновен ЦАХАЛ. Своим визитом Сунак показывает желание встать в один ряд с западными странами», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что ВМС Великобритании отправились в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля, существенную помощь этому государству могут оказать только США, заявил эксперт.

«Британцы надеются на выгоду, но профит получат их соперники. Занимая в конфликте сторону Израиля, Великобритания извлечет лишь символическую выгоду — поработает над политическим имиджем», — поделился своим мнением собеседник.

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