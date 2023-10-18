«Будут с осторожностью помогать»: выяснилось, что сделает ООН после удара по больнице в Газе

Госпиталь в Газе был разрушен предположительно вследствие ракетного удара ЦАХАЛ, погибли не менее 500 человек. Об этом написали палестинские СМИ.

Однако ожидать того, что в ситуацию вмешается международное сообщество, ожидать не приходится, рассказал политолог Алексей Ванифатов.

«По итогам Совета Безопасности ООН по запросу России и ОАЭ будут сделаны заявления о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта и действий по уничтожению гражданского населения, но резолюция от имени Совета Безопасности принята не будет из-за разногласий стран», — уточнил эксперт.

Политолог уточнил, что в США и западных странах сложилась ситуация, когда практически вся власть выступает за Израиль, а население этих государств — за Палестину.

«А это означает, что в странах, где скоро выборы, будут с осторожностью помогать Израилю, другие же западные страны продолжат помощь, несмотря на возможные военные преступления еврейского государства», — подытожил эксперт.

Ранее выяснилось, почему ООН отклонила резолюцию РФ по миру на Ближнем Востоке.