«Будут с осторожностью помогать»: выяснилось, что сделает ООН после удара по больнице в Газе
Политолог Ванифатов объяснил, почему ООН не поддержит палестинцев
Фото: [Алексей Коновалов/ТАСС]
Госпиталь в Газе был разрушен предположительно вследствие ракетного удара ЦАХАЛ, погибли не менее 500 человек. Об этом написали палестинские СМИ.
Однако ожидать того, что в ситуацию вмешается международное сообщество, ожидать не приходится, рассказал политолог Алексей Ванифатов.
«По итогам Совета Безопасности ООН по запросу России и ОАЭ будут сделаны заявления о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта и действий по уничтожению гражданского населения, но резолюция от имени Совета Безопасности принята не будет из-за разногласий стран», — уточнил эксперт.
Политолог уточнил, что в США и западных странах сложилась ситуация, когда практически вся власть выступает за Израиль, а население этих государств — за Палестину.
«А это означает, что в странах, где скоро выборы, будут с осторожностью помогать Израилю, другие же западные страны продолжат помощь, несмотря на возможные военные преступления еврейского государства», — подытожил эксперт.
Ранее выяснилось, почему ООН отклонила резолюцию РФ по миру на Ближнем Востоке.