«Драпать будут ротами и батальонами»: боевик ВСУ положил начало тенденции, угнав Т-34 для ВС РФ

Угнавший танк Т-34 и сдавшийся в плен боевик ВСУ Максим Лихачев призвал бывших сослуживцев «развернуть оружие», направив его против своих же властей. Такое заявление мужчина сделал в беседе с ТАСС .

Это уже далеко не первый случай, когда сдавшийся в плен украинский военный призывает солдат ВСУ восстать против киевского режима. Однако реален ли такой сценарий в действительности? На этот вопрос ответил политолог Вадим Сипров.

«Владимир Путин еще в своем обращении о начале СВО в феврале 2022 года призвал солдат и офицеров ВСУ обратить штыки против киевской хунты. Но будем реалистами — тот факт, что мы столкнулись с высокомотивированным и идейно убежденным противником, стал, пожалуй, самым неприятным сюрпризом в начальный период боевых действий. Однако их характер с тех пор поменялся, да и контингент в ВСУ уже не тот: средний возраст убитых бойцов сейчас составляет 38 лет», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Оторванного от семьи и работы, насильственно мобилизованного и брошенного без должной подготовки на передовую взрослого мужчину, добавил эксперт, куда сложнее мотивировать, чем двадцатипятилетнего контрактника. Отсюда, считает политолог, и сообщения о заградотрядах в тылу украинских боевых частей, сведения о минировании возможных путей отхода с передовой и массовое уклонение от мобилизации.

«Прозрение к людям приходит с болью, кровью, огромными и напрасными потерями. Вот только возможностей для дезертирства или перехода на российскую сторону становится все меньше — киевская управленческая машина пока еще работает, а ее механизмы обильно смазываются западными деньгами. Конечно, первая ласточка не делает весны, но как минимум свидетельствует о ее неизбежности», — подчеркнул Сипров.

Бегство солдата ВСУ на своем танке — это еще не массовая статистика, продолжил собеседник, но уже свидетельство того, что по другую сторону линии фронта люди понимают: они поставлены перед выбором между жизнью и смертью. Причем умереть им беззастенчиво предлагают за насквозь коррумпированный и олигархический режим. В такой ситуации здравомыслящий человек воспользуется первой же возможностью, чтобы спасти свою жизнь.

«Танкист Максим Лихачев на своем опыте убедился в исторической правоте призыва Путина к украинским военным. В полной мере этот призыв заработает, когда наступит моральный надлом в украинском обществе, усталость от войны станет критической, а военное управление на уровнях от командиров бригад и выше начнет распадаться. Ускорить эти процессы можно только путем усиления военного нажима. Но результат можно спрогнозировать без труда: драпать начнут целыми ротами и батальонами», — подытожил политолог.

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