«Выкинуть, как мусор». Маргарита Симоньян спрогнозировала судьбу Зеленского

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказала резкую оценку перспектив президента Украины Владимира Зеленского и будущего страны в целом.

Касаясь судьбы киевского лидера, Симоньян заявила, что украинское общество, по ее мнению, в конечном счете самостоятельно решит эту проблему.

«Украинцы со своими… со своим просроченным разберутся так, как разбираются со всем просроченным, — выкидывают», — сказала она.

В своем прогнозе Симоньян пошла еще дальше, предположив, что главу того, что она назвала «киевским режимом», в итоге может ждать пожизненное тюремное заключение.

Отдельно телередактор поделилась мрачным видением будущего Украины как государства. По ее словам, страна «движется в ад», и в исторической перспективе ее территориальная целостность не гарантирована — земли, по выражению Симоньян, могут быть «раздербанены».

