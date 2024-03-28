Так, по словам Захаровой, в России есть пословица «У кого что болит, тот о том и говорит», а вот про «навоз во рту» – нет, просто потому что во рту его тут никто не носит. Зато, уточнила Захарова, теперь есть четкое понимание, почему в США любят также выражение «Вымыть рот с мылом».

Напомним, ранее представитель Белого дома на версии российских политиков и властей о том, что в теракте в «Крокус Сити Холле» есть украинский след, прокомментировал следующее: американский политик вспомнил слова своего дяди про то, что хорошие продавцы навоза носят его образцы во рту, после чего отметил, что чиновники в России, судя по всему, именно такие.