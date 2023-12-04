Выражение «rizz» стало словом 2023 года

Выражение «rizz», которое в переводе с английского языка обозначает персональный шарм и привлекательность, признано словом 2023 года. Так считает издательство Оксфордского словаря, которое выпускает наиболее авторитетный словарь английского языка.

В издательстве уточнили, что составили список, включающий восемь слов, которые отражают настроение, идеологию или увлечения прошедшего года. Людям было предложено проголосовать за наиболее используемые выражения. Отмечается, что в процессе голосования публика сократила перечень до четырех слов, а окончательное решение приняли эксперты-лингвисты.

«Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе», – говорится в сообщении издательства.

В публикации подчеркивается, что на современное общество существенно влияет поколение Z – то есть людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы.

Слово «rizz» также означает способность «легко привлекать романтического или сексуального партнера». «Rizz» представляет собой сокращенную форму слова «charisma» (на русском языке – «харизма»). Отмечается, что такое словообразование является необычным.

В 2022 году издательство Оксфордского словаря назвало выражение «goblin mode» выражением года. В переводе на русский язык – «режим гоблина». Оно обозначает лень, неряшливость и жадность. За «goblin mode» также проголосовали носители английского языка в онлайн-режиме.

Словом 2021 года, по версии издательства, стало слово «vax», что в переводе значит «вакцинация» и «вакцина». Отмечалось, что выражение использовалось в 72 раза чаще, чем в 2020 году. Это связывают с пандемией коронавируса, которая была объявлена в 2020 году.