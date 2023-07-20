Высохшее Каховское водохранилище может пойти ВСУ «на руку»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в интервью РИА Новости , что высохшее Каховское водохранилище может помочь ВСУ в зоне боевых действий. По его мнению, появившаяся территория может помочь с контрнаступлением.

«С точки зрения прохождения вперед. Вопрос просто в том, что представляет собой высохшее дно – допускает ли оно проход тяжелой техники. В любом случае, подрыв Каховской ГЭС, который был осуществлен Украиной, был направлен на то, чтобы максимальным образом облегчить себе условия для дальнейшего контрнаступления и создать проблемы для России», – считает эксперт.

ВСУ подорвали верхнюю часть Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня. В результате – были затоплены около 30 населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Пострадали люди и животные, есть жертвы среди населения.

По словам ученых, подрыв Каховской ГЭС негативно повлиял на экологию регионов.

Украинская сторона обвинила в разрушениях российскую. Россия назвала виновными в катастрофе ВСУ, что подтверждают действия украинской армии.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что из-за обмеления Каховского водохранилища под угрозой остается Запорожская атомная электростанция, которая находится в освобожденном Россией городе Энергодаре. Несмотря на это, представили АЭС неоднократно заявляли о том, что ситуация находится под контролем.