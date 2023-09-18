Выставленные Шольцем условия по переговорам в украинском конфликте назвали лицемерием

Он пытается требовать от России вывода войск, и в то же время дает разрешение на отправку оружия и боевой техники Киеву.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после полного отвода частей ВС РФ с украинской территории. Эти слова раскритиковал депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Лицемерие Шольца не знает границ. Западным странам нужно перестать поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам», - возмутился он.

Его слова привели РИА Новости. По мнению Шеремета, мир на Украине не установится до тех пор, пока ВСУ не перестанут обстреливать населенные пункты и убивать мирных жителей.