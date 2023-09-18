Выступление Зеленского в ООН грозит Украине кризисом

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несет для него и его государства риски. Соответствующее заявление сделал аналитик из International Crisis Group Ричард Гоуэн, его слова передает издание РИА Новости .

Гоуэн заявил, что выступление Зеленского в Нью-Йорке может быть для него как возможностью получить поддержку, так и стать «весьма рискованным моментом».

Эксперт отметил, что на мероприятии будет достаточно много мировых лидеров, которые не хотели бы видеть Зеленского там. Гоуэн подчеркнул, что нынешний нарратив украинского лидера о невозможности переговоров с Россией, не откликается последним разговорам в ООН – там государства пытаются завершить конфликт.

Эксперт предрек, что если президент Украины продолжит выступать с подобными речами, то услышит много противоположного по этому вопросу. По мнению Гоуэна, Зеленский рискует погрузить свою страну в дипломатический кризис.