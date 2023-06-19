«Вызовет резонанс на Западе»: в Госдуме поддержали идею особенно «расправиться» с техникой НАТО

На фоне новостей о том, что на передовой были уничтожены первые экземпляры техники НАТО – танки «Леопард» и «Брэдли» – в нашу редакцию обратился преподаватель истории Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов.

Он предложил устраивать выставку таких трофеев возле зарубежных посольств в столице.

По словам профессора, такой шаг станет отличной антирекламой для этого вида вооружения, при том, что ранее на него возлагались большие надежды на Украине. Кроме того, поднимется и боевой дух наших солдат.

«Огромный резонанс вызовет демонстрация битой натовской техники и непосредственно на Западе. Европейцы и американцы начнут настойчиво задавать своим правительствам вопросы о том, правильную ли политику они проводят, упорно тратя гигантские суммы на вооруженную поддержку Украины, коль скоро налицо такие катастрофические результаты», – рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На эту инициативу уже отреагировали в Госдуме. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев отметил, что заняться доставкой техники могли бы волонтерские организации, но согласовывать этот процесс нужно «на высшем уровне».

«Предложение интересное для народа. Если мы сможем вытащить простреленные «Леопарды», «Брэдли», французские AMX-10RC, эти экспонаты можно поставить у посольств в Москве. Так НАТО, наращивающее свои группировки в Польше и Прибалтике, увидит возможные последствия. Россия ни на кого не нападает, но к ответу мы готовы всегда», — заявил Терентьев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы уже сообщали, к чему приведет выставка техники НАТО у заграничных посольств.