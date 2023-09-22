Взрыв в Шебекино произошел из-за поджога баллона с газом

По данным СУСК по региону, 63-летний житель Шебекино поджег газ из баллона во время обысков, которые у него в доме проводили сотрудники полиции. В результате взрыва пострадали пять полицейских. Хозяина домовладения доставили с травмами в больницу. На него завели уголовное дело. Мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«В результате действий подозреваемого пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые доставлены в медицинские учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

Утром в пятницу, 22 сентября, полиция проводила обыск у гражданина по находящемуся в производстве уголовному делу. В процессе проведения мероприятий мужчина открыл вентиль газового баллона и поджег вещество. Это вызвало взрыв.

В СУСК по Белгородской области отметили, что предметы, изъятые с места происшествия, будут отправлены на экспертизу. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей и исследуют местность.

Город Шебекино Белогородкой области расположен на границе с Украиной – в 7 км от реки Северский Донец. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, которые часто используют минометы, артиллерию и беспилотники. Также губернатор области Вячеслав Гладков регулярно сообщает в своих соцсетях о работе в регионе ПВО и системы РЭБ.