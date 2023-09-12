Wall Street Journal: африканские лидеры предпринимают меры для предотвращения новых переворотов

Многие африканские лидеры с большим сроком правления меняют структуру военного командования, чтобы не допустить переворотов, пишет The Wall Street Journal.

Так, 90-летний президент Камеруна Поль Бийя, находящийся у власти более 40 лет, назначил нескольких советников по безопасности в министерство обороны.

Президент Руанды Поль Кагаме, возглавляющий страну с 2000 года, отправил в отставку десяток генералов и более 600 офицеров. В Уганде Йовери Мусевени (президент страны с 1986 года) пошел по тому же пути и уволил начальника полиции и 11 генералов.

Однако этих мер может оказаться недостаточно, считает издание. Военные лидеры африканских стран, учитывая возросшее влияние в регионе России и Китая, все меньше беспокоятся о реакции Запада в случае переворотов.

Эксперт Oxford Economics Питер Скрибане считает, что переворот в Габоне не будет последним. В ближайшие полтора года риск насильственной смены власти в африканских странах будет повышенным.