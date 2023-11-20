Wall Street Journal: молодые избиратели не понимают, о чем говорит Байден
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Президенту Джо Байдену, которому сегодня исполняется 81 год, все труднее найти общий язык с молодыми избирателями, указывает The Wall Street Journal.
Самый пожилой президент в истории США все чаще прибегает к ностальгическим рассказам о людях, многие из которых уже покинули этот свет. Так, посетив в прошлом месяце Израиль, Байден вспоминал свою встречу в 1973 году с премьер-министром Голдой Меир, а во время поездки по Азии говорил о вьетнамской войне.
Байден уже давно использует подборку самых популярных историй, включая наставления своих покойных родителей, бабушек и дедушек.
Эти рассказы непонятны и совершенно неактуальны для молодой аудитории.
Команда Байдена утверждает, что обращения к прошлому опыту являются частью стиля президента, и новые поколения воспринимают его мудрость. Однако, скорее всего, сосредоточенные на социальных сетях молодые люди даже и не слушают его выступления.