Wall Street Journal: молодые избиратели не понимают, о чем говорит Байден

Президенту Джо Байдену, которому сегодня исполняется 81 год, все труднее найти общий язык с молодыми избирателями, указывает The Wall Street Journal.

Самый пожилой президент в истории США все чаще прибегает к ностальгическим рассказам о людях, многие из которых уже покинули этот свет. Так, посетив в прошлом месяце Израиль, Байден вспоминал свою встречу в 1973 году с премьер-министром Голдой Меир, а во время поездки по Азии говорил о вьетнамской войне.

Байден уже давно использует подборку самых популярных историй, включая наставления своих покойных родителей, бабушек и дедушек.

Эти рассказы непонятны и совершенно неактуальны для молодой аудитории.

Команда Байдена утверждает, что обращения к прошлому опыту являются частью стиля президента, и новые поколения воспринимают его мудрость. Однако, скорее всего, сосредоточенные на социальных сетях молодые люди даже и не слушают его выступления.