Wall Street Journal: переворот в Нигере свидетельствует о провале политики США в Африке

Переворот в Нигере стал провалом политики США и может дать России стратегическое преимущество в африканском регионе, пишет The Wall Street Journal.

Высокопоставленный сотрудник американской разведки назвал Нигер «последней костяшкой домино» и признался, что он не знает, что США будут делать, если она упадет.

В марте в Нигер приезжал госсекретарь Энтони Блинкен и пообещал гуманитарную помощь в размере $150 млн, чтобы «продемонстрировать преимущества выбора в пользу США».

Теперь в Вашингтоне опасаются, что новые лидеры Нигера обратятся за помощью к России. В стране уже прошли акции сторонников мятежников, которые призвали Москву помочь в стабилизации обстановки.

При этом в МИД России осудили антиконституционные действия мятежников.