Wall Street Journal: переворот в Нигере свидетельствует о провале политики США в Африке
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Переворот в Нигере стал провалом политики США и может дать России стратегическое преимущество в африканском регионе, пишет The Wall Street Journal.
Высокопоставленный сотрудник американской разведки назвал Нигер «последней костяшкой домино» и признался, что он не знает, что США будут делать, если она упадет.
В марте в Нигер приезжал госсекретарь Энтони Блинкен и пообещал гуманитарную помощь в размере $150 млн, чтобы «продемонстрировать преимущества выбора в пользу США».
Теперь в Вашингтоне опасаются, что новые лидеры Нигера обратятся за помощью к России. В стране уже прошли акции сторонников мятежников, которые призвали Москву помочь в стабилизации обстановки.
При этом в МИД России осудили антиконституционные действия мятежников.